İsmet Taşdemir: Türkiye’de bir şeylerin değişmesi lazım

TFF 1. Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Bursaspor’a 4-2 yenilen Osmanlıspor’un teknik direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın hakemini eleştirerek, "Artık Türkiye’de bir şeylerin değişmesi lazım." dedi. Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın hakemi Alper Çetin’in sonuca etki ettiğini belirtti.

Karşılaşmada 2-1 öndeyken penaltılarının verilmediğini dile getiren Taşdemir, "Çok fazla değerlendirecek bir şey yok. Oyunun büyük bölümünde çok iyi oynadık, Bursaspor’dan çok daha fazla ürettik. 2-1’den sonra oyunu koparacağımız noktada maalesef Alper hoca devreye girdi, 3-1 olmasını engelledi. Akabinde golü yedik. Dolayısıyla oyunun kopma noktası orasıydı. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüm. Artık Türkiye’de bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle gittiği zaman bir şeyler değişmez." ifadelerini kullandı.