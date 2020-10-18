İsmet Taşdemir: Şartlara baktığımız zaman, puan puandır!

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Ankaraspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bana göre ligin iyi takımlarından biriyle oynadık. Kazanabileceğimiz veya kaybedebileceğimiz bir maçtı. Ortada olduğunu düşünüyorum. İki takımın da pozisyonları vardı. Kazanarak başlamak istedik ama nasip olmadı. Mazeretleri çok fazla sıralamak istemiyorum. 9 korona virüslü hastamız vardı. 3 tane sakat oyuncumuz vardı. Bununla beraber transferin son günü alınmış 2-3 tane tam hazır olmayan oyuncumuz vardı. Genç takımdan yaptığımız takviyelere maça öyle hazırlanabildik. 1 puandan memnun muyum? Aslında değilim. Ama şartlara baktığımız zaman puan puandır diyerek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA