İsmet Taşdemir: Oyundan ve mücadeleden memnunum

TFF 1. Lig'in 22. hafta açılış mücadelesinde Altınordu sahasında Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, İzmir’den galibiyetle dönemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Rakiplerine karşı iyi önlem aldıklarını ve Altınordu’nun zaaflarından yararlandıklarını kaydeden Taşdemir, "Zor bir maçtı aslında. Altınordu güçlü bir takım. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Bunu önümüzdeki maçlara da yansıtırsak hedeflediğimiz puanları alırız." ifadelerini kullandı.