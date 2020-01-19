İsmet Taşdemir: Ligin zorluğu bundan sonra başlıyor

TFF 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Osmanlıspor deplasmanda Boluspor'u 2-0'lık skorla yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Oyuncularının iyi bir oyun sergilediğini anlatan Taşdemir, "Özellikle taktik ve disipline çok bağlı kaldılar. Bunun da semeresini aldılar. İkinci yarıya galibiyetle başlamak güzel. Özellikle aynı puanda olduğunuz rakibiniz karşısında. Ligin zorluğu bundan sonra başlıyor diyebilirim." değerlendirmesini yaptı.