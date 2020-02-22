İsmet Taşdemir: İnşallah alt sıralardan bir an önce yukarı çıkarız

TFF 1. Lig’in 23. haftasında konuk ettiği Ekol Göz Menemenspor’u 2-0 yenen Osmanlıspor’un teknik direktörü İsmet Taşdemir, galibiyetle rahat bir nefes aldıklarını söyledi. Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadelesi birbirine denk iki takımın karşılaştığını dile getirerek, "Zor bir maçtı. Golü atanın skoru koruyacağı bir maç olacaktı, nitekim öyle de oldu. İkinci yarı bir fırsat bulduk, golü attık." dedi.

Teknik direktör Taşdemir, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Oyuncularımız canla başla mücadele etti. Geçen hafta ve önceki hafta yaşadığımız şanssızlıkları yaşamadan çok şükür galibiyetle bitirdik. Bu galibiyet bizim için önemliydi. Çünkü alt taraflarda kıyasıya bir mücadele var. Dolayısıyla zor, henüz bitmiş de değil. Sadece rahat bir nefes aldık. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı bu oyun disipliniyle devam ettirip bize lazım olan puanları alır, alt sıralardan bir an önce yukarı çıkarız."