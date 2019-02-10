Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Eyüpspor’u İlyas Kubilay Yavuz’un attığı tek golle yendi. Karşılaşma sonrasında Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmayı değerlendirdi.

İyi bir futbol oynadıklarını ifade eden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bu günkü maçta en çok sevindiğim konu, takımımızın canla başla mücadele etmesidir. Çok azimliydik. Bunu takım oyunuyla beraber biraz daha arttırdığımızda daha iyi işler yapacağız. Hiçbir oyuncum tamamıyla hamle oyuncusu ya da 11 oyuncusu değil, birazcık daha bütüne bakmaya çalışıyorum. Çeşitli değerlendirmelerimiz oluyor. İlyas Kubilay oyuna sonradan girdi katkı sağladı. Hiçbir oyuncum ne hamle oyuncusu ne de bu takımın ilk 11 oyuncusu, kendimizce uygun gördüğümüz, maç ve idman performanslarını değerlendirip, ona göre bir 11 sahaya sürüyoruz. Galip geldiğimiz için mutluyuz” dedi.