İsmet Taşdemir: Bugünkü maç için üzüntülüyüz

TFF 1.Lig 24.hafta maçında lider Hatayspor'a konuk olan Osmanlıspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Hatayspor ile zor bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade etti.

Maçın başında oyuncusunun yaşadığı sakatlığın dengeleri bozduğunu belirten Taşdemir, "Pozisyon da bulduk. İki tane direkten dönen topumuz var ama nasip olmadı. Oyun felsefemizi bozmadan kalan 10 maçta aynı şekilde oyunumuzu sahaya yansıtabilirsek hedeflediğimiz yere geliriz. Bugünkü maç için üzüntülüyüz, rakibimizi tebrik ederiz." şeklinde konuştu.