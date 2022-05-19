İsmet Taşdemir: Avantajı elimize geçirmek istiyoruz

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek finalde Sivas Belediye Spor'u eleyen Bodrumspor, yarı final ilk maçında yarın evinde An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Burak Pakkan görev alacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 24 Mayıs Salı günü oynanacak.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılacaklarını belirterek, "Baybut ekibi iyi bir takım. Biz taraftarımızın desteği ile avantajı elimize geçirmek istiyoruz. İnanıyorum ki finale kalıp hedefimiz olan 1'inci Lig'e yükseleceğiz" dedi. (DHA)