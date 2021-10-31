İsmet Kamak: İki takım da güzel maç çıkardı

Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmet Kamak, iki takımın güzel bir maç çıkardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz gerçekten çok zor şartlarda çok zor bir durumda elimizden gelen mücadeleyi yapmaya çalışıyoruz. Oyunumuzu her hafta geliştirmeye gayret gösteriyoruz. Özellikle savunma ve hücum yönümüzü geliştirmeye çalışıyoruz. Erzurumspor maçına da böyle çalışarak geldik. Amacımız oyunu tutabilmekti çünkü rakibimizin gücünü biliyoruz. Karşılıklı oyunu tutabilirsek en azından daha sonra müdahalelerimizle oyunu lehimize çevirirdik diye düşünüyorduk. Basit goller yedikten sonra bizim gibi takımların geri dönüşü kolay değil. İkinci yarı gerçekten sahaya karakter koyan futbolcularımı kutluyorum. Beraberliği yakalayacak hatta öne geçebilecek pozisyonları yakaladık, değerlendirebilirdik. İyi yoldayız gelişmeye devam ediyoruz. Umarım bu maçın sıkıntısını, üzüntüsün çok çabuk atlatıp önümüzdeki Adanaspor maçına hazırlanacağız.