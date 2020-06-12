Gölcükspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve Türkiye’nin gündemine oturan İsmail Yüksek, Kocaeli yerel basınına konuştu. Sarı Lacivertli ekibe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Sarı Lacivertliler'in yeni transferi önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Yüksek'in açıklamaları:

"18 Temmuz’da başlayacağı açıklanan ancak akıbetinin belirsizliği süren lige kadar en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini belirten İsmail Yüksek şu ifadelere yer verdi: Salgın süreci biz futbolcular için pek de iyi geçmedi. Evde bir şeyler yapmaya çalıştık. Şu bir gerçek ki sahaya çıkmadan olmuyor. Yeniden bir araya geldik ve kampa girdik. İnşallah eksiklerimizi en kısa sürede tamamlarız."

'Bu kulüp profesyonel kalmalı'

"Geçen sezon son maçta ligde kaldık. Bu sezonun bitmesine 6 maç kaldı ve rahat değiliz. Ancak fikstür avantajımız var. Bunu iyi değerlendirmek istiyoruz. Özellikle ilk iki maçımız çok çok önemli. Toparlamak gerekirse ipler bizim elimizde ve en büyük rakibimiz kendimiziz diyebilirim. Gölcükspor profesyonel lige ambargo koymuş, büyük bir camia. Bu kulüp profesyonel kalmalı."









"Değişik bir gruptayız. Üst sıralardaki takımlarla kafa kafaya mücadele ettik, alttaki takımlara puanlar verdik. Konsantrasyonumuzu kalan 6 maçımızda da en yukarıda tutmalıyız. Önümüzde 35-40 günlük bir zaman var. Bu zamanda sıkı çalışmak zorundayız. Tabii ki Fenerbahçe’ye transfer olmak gurur verici. İnsanın tuttuğu takıma gitmesi de ayrı bir mutluluk. İlla ki çok heyecanlanıyor, hatta o günleri yaşayacak olmanın heyecanı ile uyuyamadığım gecelerim oluyor. Ancak benim için öncelikli olarak düşünmem gereken konu Gölcükspor."

'Hocalarımı gururlandırmak istiyorum'

"Bu kulübü ligde tutmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Buradan mutlu ve gururlu bir şekilde ayrılıp kariyerime Fenerbahçe’de devam etmek istiyorum. İsteklerimden birisi de Gölcükspor’un uzun vadede para kazanması. Gölcükspor’un hayatımdaki yeri her zaman çok ayrı olacak. Ben ekmek yediği yeri unutan birisi asla olmadım. Nereye gidersem gideyim mücadelemle eski kulüplerimi, hocalarımı ve arkadaşlarımı gururlandırmak istiyorum. İnanıyorum ki Fenerbahçe’deyken bu şehrin insanı, Gölcüksporlusu “Orada bir kardeşimiz var” diyecek!"







