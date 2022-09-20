Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkan, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna yenilgisiz bir şekilde devam eden Fenerbahçe 'de tüm gözler İsmail Yüksek'in üstünde. 23 yaşındaki orta saha, Jorge Jesus'un takımın başına geçtikten sonra resmen altın çağına girdi. Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçiren ve bu sezon başında da kalabalık rotasyonda forma şansı zor denilen başarılı futbolcu, gösterdiği performans ile Türk futbolunun son dönemde en çok gelişen ve dikkat çeken ismi olmayı başardı.

İsmail Yüksek'in özellikle orta sahada rakip takıma baskı anlamında önemli bir rol üstlenmesi ve sezon başından bu yana bu görevi eksiksiz yerine getirmesi gözlerin üstüne çevrilmesine neden oldu. Bu başarısı hatta Milli Takımlar seviyesine kadar da yükseldi ve 23 yaşındaki futbolcu Salih Özcan'ın sakatlanmasının ardından milli takım aday kadrosuna çağrıldı.





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'Yemek yerken titriyordum'

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1’inci Grup’ta 22 Eylül Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Lüksemburg’u konuk edecek. Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam eden Ay-yıldızlılarda ilk kez milli takımda davet edilen Fenerbahçeli İsmail Yüksek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Takım’a davet edildiği için çok gururlu olduğunu söyleyen İsmail Yüksek, “Gerçekten çok heyecanlıyım. Tüm futbolcuların hayali olan milli takıma seçildiğim için gururluyum. İnşallah bana duyulan güvene sahada en iyi şekilde cevap veririm” diye konuştu.

Milli takım davetini aldığında kulüpte olduğunu belirten 23 yaşındaki orta saha, “Haberi aldığımda kulüpteydim. Beklemediğim bir haberdi, inanılmaz derecede mutlu oldum. Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak mutluluk verici. İnanılmaz derecede heyecanlandım. Yemek yerken titriyordum, heyecanlıydım. Hala da heyecanlıyım. Çok mutluyum” dedi.

'Gerçekten çok gururluyum'

Kendisi için ilklerle dolu bir sezon olduğunu ifade eden İsmail Yüksek, “Duygularımı anlatırsam bir kitap yazmış olurum. Daha önce de söyledim. Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Üzüntüyü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluğum ise burada olmak. Gerçekten çok gururluyum. Ben hiçbir zaman pes eden bir futbolcu değilim. Hayal eden ve hayallerinin peşinde koşan bir futbolcuyum. Şu anda hayalimi yaşıyorum. Gerçekten çok gururluyum” ifadelerini kullandı.

4 ayda değerini 6'ya katladı

Jesus’un prensi olan 23 yaşındaki futbolcu hem Fenerbahçe’ye büyük güç kattı hem de kendi fiyatını artırdı. 2020’de Gölcükspor’dan transfer edildikten sonra Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor’a kiralanan İsmail Yüksek, geçtiğimiz mayıs ayında Fenerbahçe’ye döndüğünde hiç şans tanınmayan bir isimdi. Ancak Jesus’un elinde adeta yeniden doğan genç futbolcu, her geçen maç değerini daha da artırıyor.

Fenerbahçe'ye 2020’de geleceğin yıldız adayı olarak Gölcükspor’dan transfer edilen ancak aradığı şansı bulamayarak önce Balıkesir’e, ardından Adana Demir’e ve Bursa’ya kiralanan İsmail Yüksek bu sezon Jorge Jesus’la adeta yeniden doğdu. 6’sı Avrupa’da 2’si ligde olmak üzere 8 maçta görev alan genç futbolcu Avrupa’daki tüm karşılaşmalara 11’de çıkarken hem takımına güç kattı hem de kendi değerini artırdı.

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor’da kiralık olarak geçiren İsmail Yüksek, Spor Toto 1. Lig ekibi ile 30 resmi maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı. Sözleşmesi sona erip Fenerbahçe’ye geri döndüğünde piyasa değeri 350 bin Euro idi. Sonrasında Jorge Jesus’un verdiği şansları iyi değerlendiren ve görev yaptığı karşılaşmalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan İsmail 4 ay gibi kısa bir sürede değerini 6.5 kat artırıp 2.3 milyon Euro’ya çıkardı.

Jorge Jesus’un keşfi olarak hazırlık maçlarında defansif ön libero olarakgörev yapan 23 yaşındaki İsmail, daha sonraki karşılaşmalarda ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde sürekli artan bir performansla görev aldı. Bu sezon Fenerbahçe’nin oynadığı 8 resmi maçında 577 dakika görev yapan İsmail Yüksek, yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez görev aldığı Rennes açında merkez orta saha pozisyonunda adeta bir maestro gibi takımı yöneten isim olarak öne çıktı.

Wien maçında golle buluştu

Jesus’un hazırlık maçlarından bu yana kulübeye çağırarak bir öğretici gibi talimatlar verdiği İsmail, Portekizli hocanın bu talimatlarına harfiyen uyarak başarı çizgisini yukarılara taşımayı başardı. 4-1’lik Austria Wien maçında Fenerbahçe formasıyla bir de gol atarak çıkışını taçlandıran İsmail Yüksek’in hem Avrupa, hem lig hem de kupada oynayacağı maçlarla değerini bu sezon sonu 5-6 milyon Euro seviyelerine yükseltmesi bekleniyor.

'İsmail, fiziksel kalitesi etkileyici genç bir oyuncu'

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe evinde Corendon Alanyaspor ’u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplasında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İsmail Yüksek ile ilgili olarak “İsmail, fiziksel kalitesi etkileyici genç bir oyuncu. Kazanma hırsı var. Her zaman özverisini gösteriyor. Şimdiye kadar da iyi maçlar çıkardı. Sadece Türk Milli Takımı’nın değil, tüm takımlar kalitesini gördü. Kendisi Türk Milli Takımı’nın geleceği olacak. Bir şekilde devam etmeli ve kendisine inanmalı” ifadelerini kullandı.







