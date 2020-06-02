Fenerbahçe'nin 3. Lig ekibi Gölcükspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in transfer hikayesine ilk kez Fanatik ulaştı. İsmail Yüksek ve Samsunspor'un gözde kalecisi Nurullah Aslan'ın temsilciliğini yapan eski futbolcu Emrah Bozkurt transfer sürecini ve Türk futboluyla ilgili görüşlerini Fanatik'e anlattı. İsmail Yüksek'in doğuştan Fenerbahçeli olduğunu belirten Bozkurt "İsmail Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri neredeyse uyuyamıyor" dedi.

"Yeni bir yıldız doğuyor”

İsmail'i isteyen takımlar vardı. Süper Lig'de 3-4 tane... Antalyaspor kulüple görüştü. Corona süreci girdi araya. Coronadan sonra ses seda çıkmadı. Fenerbahçe sürecini Erdinç Şehit'le beraber yönettik. Kendi oyuncusu gibi davrandı. İsmail çok yetenekli, karakterli, sahada ne yaptığını bilen. Daha iyi yerleri görebilecek olan bir oyuncu... Kendisine çok güveniyoruz. Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye gitmesi eleştirildi herkes şunu iyi bilsin yeni bir yıldız doğuyor.

"İsmail hasta Fenerbahçeli"

İsmail ilk başta Fenerbahçe hiç yokken, Süper Lig'e gidip iyi bir takımda oynamak istiyordu. Fenerbahçe'yi duyunca şaşırdı. Kendisi hasta Fenerbahçeli. İlk başta Fenerbahçe’ye gitmek uzak gibi geldi. Çok mutlu oldu. Büyük heyecan yaşadı. 1-2 gün kendine gelemedi. Hala garip hissediyor kendini. Formayı giymek için sabırsızlanıyor. En büyük hayali gerçekleşti. Tuttuğu takıma transfer olması kadar muhteşem bir duygu zaten.

"Kevin De Bruyne'ye benzetiyorum"

İsmail'in çok farklı özellikleri var. Değişik bir stili var. Çift yönlü orta saha. M.City'li Kevin De Bruyne'ye benzetiyorum. Top gelmeden düşünüyor. Fenerbahçe oyuncuyu daha parlamadan almış oldu. 20 yıl futbol oynadım, bu işin içindeyim Fenerbahçe'nin 3. Ligden futbolcu aldığımı görmedim. Küçük bir transfer görünüyor ama Fenerbahçe büyük bir transfer yaptı.

"Nurullah için resmi teklif gelmedi!"

Son dönemde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Samsunspor'un başarılı kalecisi Nurullah Aslan'ın da temsilciliğini yapan Emrah Bozkurt oyuncusuna şuana kadar resmi teklif gelmediğini belirtti.

"Ne bana ne Nurullah'a resmi teklif gittiğini duymadım. Türkiye'nin iyi kalecilerinden bir tanesi. Süper Lig takımına giderse direkt Milli Takım kalecisi olur. Nurullah'ın değişik özellikleri var. Penaltıda sezgileri çok iyi. Futbola stoper olarak başladığı için ayakları çok iyi. Mutlaka iyi yerlere gelecektir ama Samsunspor kulübünün buradaki insiyatifi de çok önemli.

"Rezerv lig olacaksa düzen olmalı"

Yabancı oyuncuya karşı değilim. Ben de oynadım. Kaliteli yabancı oyuncuya karşı değilim. Alt yapı U13'ten başlar. Örneğin bir takımda U13'ü başka sistem oynuyor U16, U19 farklı oynuyor. Üst tarafı ne oynuyorsan, alt tarafın da öyle olması gerekiyor. A Takım inanılmaz bir sahada idman yapıyor. Alt yapılarsa toprak ya da suni çimde oynuyor. Rezerv lig olacaksa bir düzen olması lazım. Biz 10 yıl tesisleşme yapacağız dememiz lazım. Corona'dan dolayı takım oynanamıyor. 2. Lig'de, 3. Lig'de tesisi olmayan takımlar var. Antrenman sorası yiyecek makarnası olmayan takımlar var. Profesyonel futbolcu maçtan çıkıyor, duştan giriyor arkadaşı duştan çıkmak için sıra bekliyor. Yemek yemesi 2,5 saat sürüyor. Bir futbolcu maçtan ya da idmandan 45 dakika içinde yemek yemesi gerekiyor. Bu sıkıntıların öncelikle çözülmesi lazım.

"Genç oyuncular için A Takım, Üniversite sınavı gibi"

Yabancı oyuncu sayısını istediğin kadar değiştir. Sen genç oyuncuya şans vermedikten sonra. Şimdi İsmail Fenerbahçe'ye gitti. Oynaması lazım. Üniversite sınavı gibi tuttuysa tuttu tutmadıysa geçmiş olsun. İstemediğin bir bölümü okursun. O şansı alacak oyuncunun onu çok iyi değerlendirmesi lazım. Bir futbolcu her zaman hazır olacak. Turgay Biçer'in Doruk Performansı kitabı beni çok değiştirdi. Futbolcu olarak daha farklı bakmamı sağladı. Hayatımdaki yeri ayrıdır bu kitabın. Ben oyuncularıma kıyafet ya da ayakkabı hediye etmiyorum. Önce bu kitabı hediye ediyorum. Okumalarını hayatı anlamalarını sağlıyorum. Saha içi kadar bu konularında önemli olduğunu düşünüyorum.

Yakup Çınar