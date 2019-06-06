İsmail Uyanık: Şimdi tekrar tazelenmeliyiz

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, futbolcu izleme komitesinde kan değişikliğine gidildiğini söyledi.

Nuri Asan Tesisleri’nde Samsunsporlu taraftarlarla bayramlaşan Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kötü bir sezonu atlattıklarını ifade eden İsmail Uyanık, “Hepimizin bu sezonda üzerinden tren geçmiş gibi oldu. Şimdi tekrar tazelenip, 'Yükseliş Sezonu’na moral bularak hazırlanmaya çalışıyoruz. Geçen sene aramızda olup da şimdi aramızda olmayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İsmet hocamızla bu sene çalışmama kararı aldık. Yeni hoca arayışı ve hocanın kim olacağı konusunda ciddi mesafeler katettik. Önümüzdeki hafta inşallah sonuçlanacak. Arkadaşlarımız yeni futbolcular ve gidecek futbolcular konusunda çalışıyor” dedi.

Tekkeköy ilçesindeki dolgu sahasının analiz raporlarının bayramdan sonra eline geçeceğini belirten İsmail Uyanık, “Altyapı tesisleri ile ilgili uzun bir sessizlikten sonra önümüzdeki yaz döneminde üstüne düşmemiz gereken önemli bir mesele olan dolgu alanının analiz raporları bayramdan sonra elimize geçiyor. Henüz daha yapı oturmadığı için altına bir ek yatırım yapılacak. Eğer altından kalkabileceğimiz kadar bir yatırımsa hayalimiz olan 15 tane sahayı yan yana koyup, Samsun’u futbol şehri yapmak ve Samsun’un gençlerine futbol oynatmak, futbolcu olarak oynatmak amacımızı yerine getirmiş olacağız” diye konuştu.

Futbolcu izleme komitesindeki istifaları değerlendiren Uyanık, şunları söyledi:

“Takım yavaş yavaş toparlanacak. Samsunspor, bütün ekibiyle çalışıyor. Sadece transfer döneminde çok fazla spekülasyon yapmak, çok fazla dışarıya isim sızdırmak kulübün maddi ve manevi menfaatleri açısından doğru olmadığı için bunu daha gizli ve içeride tutmak gerekiyor. Geçen sezon başında yola çıktığımız Samsunspor’un eski futbolcuları ve bizim ekibimiz ile sezon sonundaki olaylar malum. Biraz içinde bulunduğumuz durumda kendimizi başarısız addediyoruz. Sonuç olarak şampiyon olamadık. Bu başarısızlıkta kendi payımıza düşeni yaptık. Arkadaşlarımız da gerek kamuoyunda kendilerine yönelik başarısızlık ithamlarıyla ilgili durumları da göz önünde alarak bizimle bu sezon devam etmek istemediklerini söylediler. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlar Samsunspor’un efsane isimleridir. Samsunspor’un en önemli dönemlerinde büyük işler yapmış insanlardır. Kendilerine yapılan ithamlardan dolayı da üzüntülü oldukları için Samsunspor’daki görevlerini bırakmışlardır. Kendilerine geçmiş hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Bu sene başarıya ulaşmak için daha çok çalışacağız. Daha çok tecrübelendik. Yükseliş sezonu hayırlı olsun. Scout ekibinde bir kan değişikliği oluyor. Genel kurulumuz 29 Haziran’da olacak. Orada yeni bir yönetim olabilir. Samsunspor yeni bir genel kurul yapacak ve bu seneki stratejisini tespit edecek. Belki bazı amatör branşlarda yarışma düşüncesinde olabilir. Samsunspor’un güçlü bir yapısı var.”