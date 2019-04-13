TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Hacettepe ile 2-2 berabere kaldı. Son dakikada yediği golle 2 puanı Ankara’da bırakan kırmızı-beyazlılar, bitime 4 hafta kala Play-off şansını yükseltti. Karşılaşma sonrasında Başkan İsmail Uyanık ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmayı değerlendirdi.

İddialı girdikleri sezonda hesaplarının şaştığını ifade eden Yılport Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, “3 haftadır berabere kalıyoruz. Benim moralim Keçiörengücü maçında bozulmuştu. O maçı kazanmamız gerekiyordu. Takımın ve şehrin morali Sarıyer maçından sonra bozuldu. Artık Play-off’a hazırlanıyoruz. Umudumuzu kaybetmedik. Son ana kadar ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. İdareci olarak, üstümüze ne düşüyorsa yapmamız gerekiyor. 24 saat futbolcularla bir arada kalacaksak, onu yapacağız. Futbolculara nasıl moral vereceğimizi, onlardan maksimum verimi nasıl alacağımızı düşüneceğiz. Kendimizi bunlara hazırlayacağız ve yaşayıp, göreceğiz. Ne iddialı konuşmaya gerek var. Çünkü iddialı girdiğimiz sezonda maalesef işler istediğimiz gibi gitmedi. Hesaplarımız şaştı. Bu duruma geldik. Mücadeleyi bırakmayıp, sonuna kadar gideceğiz” dedi.

Taşdemir: “Bu yıkımı toparlayıp, Play-off’lara hazırlanmaya çalışacağız”

Bundan sonraki süreçte Play-off’lara hazırlanacaklarını belirten İsmet Taşdemir ise, “İlk yarıdaki oyun çok kötüydü. İkinci yarı çocuklar dirençlerini ortaya koydular ama tam kazandık derken yapamadık. Yapacak bir şey yok. An itibariyle tamamen bütün hazırlıklarımız Play-off üzerine olacak. Geçen hafta kalan maçlarımızı oynayalım demiştik ama bugün itibariyle bu birazcık daha netleşti. Çok üzgünüz. Bundan sonra bir an önce bu yıkımı toparlayıp, Play-off’lara en iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışacağız. 2 haftadır son dakikada gol yiyoruz. Tamamıyla geri çekilelim diye de bir şey söz konusu değil. Maçın psikolojisi mi desem, kader kısmet mi desem bilemiyorum. 2 haftadır maçlar hiç istemediğimiz bir şekilde sonlandı maçlar. Toparlanıp, yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.