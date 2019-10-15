İsmail Ünal: Beşiktaş hepimizin

Süleyman Seba ekolünden geldiğini belirten Ünal, “Dört adaya da başarılar dilerim ama kongre, kongrede kazanılır. Etik değerlere önem veren bir anlayışın temsilcisi olacağım. Barışmayı bilmiyorsan, kavga da etmeyeceksin. Bunu Süleyman Seba kültüründen gelen insanlar yapar. Bizim bir an önce kenetlenmemiz lazım, çünkü Beşiktaş hepimizin” dedi.

Beşiktaş Kulübü’nde başkan adaylarından İsmail Ünal, hedef ve projelerini Milliyet’e anlattı. Efsane Başkan Süleyman Seba’nın ekolünden geldiğine vurgu yapan Ünal; Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay’la yarışacağı pazar günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurulu kazanacaklarına inandığını aktardı...

Kulübün mali yapısı için neler söylersiniz?

Bilindiği gibi kulüpler, Bankalar Birliği ile bir anlaşma yaptı. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor imzaladı ama Fenerbahçe henüz imza atmadı. Önce faizler sonra ana para ödenecek. Fakat Beşiktaş’ın öncelikle yapması gereken mali disiplini sağlamaktır. Bunu nasıl yapacaksınız? Şeffaf bir mali yapı kurmalıyız. Bunun yanında idari yapılanmayı da ortaya koyacaksınız. Geleceğe yönelik söylüyorum; Beşiktaş’ın bu yapılanmasındaki en önemli etken elbette futbol takımı olacak. En büyük gider kalemimiz de futbol takımımız.

Size göre transfer politikasında hatalar yapıldı mı?

Bütçedeki şişkinlikte özellikle 2010 yılından sonra yapılan transferlerin olduğunu görüyoruz. Mali darboğazı aşabilmek için yurt dışındaki bazı fonlar ve finans kuruluşlarıyla görüşmelerimizi yaptık. Tabii şu an rakam veremeyiz, çünkü çok kısa bir süre var. Gönül isterdi ki Fikret Orman, camiayı haziranda seçime götürseydi. Böylece tüm adaylar daha geniş bir sürede çalışabilirdi. Sonuç olarak mali disiplin içinde borcu yükseltmeden ve altyapı scouting sistemini de kullanarak, borcu azaltabiliriz. İdari disiplin çok önemli. Şimdi isim vermek istemiyorum ama bir finans uzmanı yönetimimizde olacak. Nitelikli bir isim olacak. Profesyonel bir isim de kulüp bünyesinde çalışacak. Altyapıda Serpil Hamdi Tüzün anlayışına dönmeliyiz. Sadece Beşiktaş’ın kendi tesislerinde değil, İstanbul’un birçok bölgesinde, altyapımıza oyuncu kazandırabilecek sistemler kurmalıyız.

(Milliyet)