İsmail Temiz: Ne kadar övünsek az olur...

Ampute futbolda ilklerin teknik direktörü olarak tarihe geçen Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü Teknik Direktörü İsmail Temiz, ilk kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı. Bu zaferin ardından açıklamalarda bulunan başarılı hoca, “Sporcularımızla ne kadar övünsek azdır. Takımları izledikten sonra ’bu turnuvayı alırız’ dedim. Rakiplerimize büyük üstünlük sağladık. Şampiyonlar Ligi’nden gol yemeden geldik” ifadelerini kullandı.