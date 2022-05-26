ŞAMPİYONLUĞU İLK MAÇTA HİSSETTİM

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İsmail Köybaşı, ''Bence ligde, 5 golle kazandığımız ilk maç, Malatyaspor maçında şampiyon olacağımızı hissettim. Nasıl başlarsanız öyle gider. Biz çok iyi başlamıştık. İlk hafta maçından sonra şampiyonluğu kimseye bırakmayacağımıza inandım'' dedi.

İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Tecrübeli futbolcu, ''Şampiyonluk kutlamalarında Real Madrid dahil bizi kimse geçemez. Benim ikinci şampiyonluğum oldu. Beşiktaş 'ta şampiyon olmuştum. İkisi de tarihe geçecek şampiyonluklar. Real Madrid şampiyonluğu bizim gibi kutlayamaz. Onlar da deniz yok (Gülerek) Bizim kadar yaşayamazlar. Bizim kutlamamız dünyaya örnek oldu. Bizimkinin çoşkusu farklıydıç Hissiyat başka... Takım arkadaşlarıma şampiyonluk maçından sonra 'sahada kalın, taraftarla sarılıp, doyasıya bu çoşkuyu yaşayın' dedim. Hiç unutulmaz bir hatıra...'' şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALACAĞIZ

İsmail Köybaşı, ''Abdullah Avcı her zorluk için bir plana sahiptir. O nedenle Şampiyonlar Ligi için play-offu nasıl geçeceğimize dair bir planı vardır. Sezon boyunca uyguladığı başarılı planlarla başarıya ulaştırdı bizi... Hazırlık çok önemli... Trabzonspor olarak Şampiyonlar Ligi için gerekeni yapacak'' dedi.

TRABZONSPOR'DA DEVAM EDİYORUM

İsmail, bordo mavili takımda çok mutlu olduğunu belirterek, ''Trabzonspor'da çok mutluyum. Çok mutlu ve huzurluyum. Trabzonspor benim için bir aile; ben de bu ailenin bir parçasıyım. 2023 yılına kadar sözleşmem var. Artı bir yıl da opsiyon var'' ifadelerini kullandı.

OYNAMASAM HEP OYNUYOR GİBİ HAREKET ETTİM. UĞURCAN PRIMİER LİG'İN EN İYİ TAKIMINDA OYNAR

Sezon içerisinde yaşananları anlatan İsmail, ''Oynamadığım zaman takıma nasıl katkı verebilirim diye düşündüm. Oynayanları motive etmeye çalıştım. Oynayacağım ilk ana kadar kendimi çok iyi motive ettim. Erce, Serkan Asan ve diğer arkadaşlarım da aynısı yaptı. Bu gerçekten çok öenmli. Ben oynamadığım zamanlarda da bu takımı bir parçası olduğumu hissettim. Ona göre davrandım. Uğurcan Çakır'ın gelecekte Premier Lig'in en iyi takımlarında görüyorum. Uğrucan Çakır, Abdülkadir Ömür, Dortkhan müthiş bir aidiyet duygusu taşıdılar. Marejk Hamsik, Nwakaeme, Baksetas da aynısını yaptı. Mükemmel bir sinerji yakaladık'' şeklinde konuştu.

GRANADA'DAKİ TAKIM ARKADAŞLARIM ŞAMPİYONLUK İÇİN BENİ KUTLADI

İsmail, ''Biz şampiyon olduktan sonra Granada'nın kaptanı Victor Diaz aradı, tebrik ettim. Onlar da küme düştü. İçim çok buruk. Ben orada oynarken, Granada tarihinin en başarılı dönemini geçirdim. Teknik direktör Diego Martinez de aradı ve tebrik etti'' dedi.