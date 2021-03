Sezon başında Granada'dan Çaykur Rizespor'a transfer olan İsmail Köybaşı, "Son maçta elde ettiğimiz galibiyetin daha anlamlı hâle gelmesi için Karagümrük'ü yenmeliyiz, bir galibiyet serisi oluşturmak istiyoruz" dedi.

TEKRAR MİLLİ TAKIM

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan İsmail Köybaşı, "Milli takımın elde ettiği galibiyetleri gururla izliyoruz. Şenol Güneş'in bir sözü vardır, 'bugünü dünden, yarını da bugünden farklı kılmalısınız' derdi. Bu felsefe doğrultusunda ilerleyen bir milli takım var. Ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Şenol Güneş birlikte çalıştığı oyunculara çok değer veriyor. Ben her zaman hazırım" dedi.

SOLDADO, FENERBAHÇE'TE KALMALIYDI

Fenerbahçe'den takımın arkadaşı Roberto Soldado'dan övgüyle bahseden İsmali, "Tam bir futbol aşığı. İşini büyük bir saygı duyuyor. Ailesine bağlı. Çok sevdiğim bir kişilik. Garanada'da ve tüm İspanya'da büyük bir saygınlığı var. Yaptığı işten keyif alıyor. Bu onun daha uzun yıllar futbol oynamasını sağlayacak. Fenerbahçe'de kalmalıydı. Kendisi de bunu istiyordu. Bence Fenerbahçeliler de onun kalmasını istiyordu. Granada'da en golcü oyuncu durumunda ve orada çok mutlu. Kendisine çok işi bakar" şeklinde konuştu.









İSPANYA VE GRANADA'DA DAHA UZUN KALMAK İSTİYORDUM

İspanya'da futbol ömrümünün daha uzun sürmesini istedeğini belirten tecrübeli futbolcu, "Granada'da uzun süre futbol oynamak istiyordum. Başlarda adaptasyon sorunu yaşadım; ama sonra dili yüzde 60 çözdüm. Ama tam alıştım derken Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım. İçimde ukde kaldı. Granada ile ilişkilerim devam ediyor. Hayallerim bitmedi. Ama şu anda Çaykur Rizeszpor'da mutluyum, sadece takımın başarısını düşünüyorum. Ben şartlardan şikâyet etmem, herşeyi fırsata çevirmeye çalışırım. Granada'dayken içeride oynadığımız bir Barcelona maçı dönüm noktası oldu. Oynayabilirdim; ama teknik direktörümüz, bir kaç yıldır takımda olan Carlos Neva'yı tercih etti. Neva çok iyi, çok kıvrak bir oyuncu, çok sevdiğim bir karakter. 24-25 yaşında. İçeride Barcelona'yı yendik. Sonrasında galibiyet serisi geldi. 6 hafta lider olduk. Sonra Neva hiçbir sakatlık yaşamadı; iyi bir performans sergiledi. Gerçekten çok iyi oyuncu. Şanssızlığım Carlos Neva oldu. Ama onu çok seviyorum. Çok başarılı bir oyuncu. Ben elimden geleni yaptım. Copa del Rey maçlarında şans verildi. Gol attım. Sonuç itibariyle yapmam gereken herşeyi yaptım. İçim rahat. Granada'da çok mutlu bir yıl geçirdim. Oradaki arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum" şeklinde konuştu.

EN ETKİLİ ATMOSFER SAN MAMES'TE

İspanya'da en çok etkilendiği stadın San Mames olduğunu söyleyen İsmali, "Athletic Bilbao maçı öncesi hocamız, stadımızda onların atmosferini yaşayabileceğimiz bir ortam oluşturdu. Maça öyle hazırlandık. Gerçekten orada oynaması çok zor. İspanya'da hangi stat, Türkiye'deki stat atmosferlerine benziyor deseniz, San Mames'i söylerim" dedi.

DIEGO MARTINEZ, FENERBAHÇE'YE GELİR Mİ?

Fenerbahçe'nin gündemine geldiğinden bahsedilen Granada teknik direktörü Diego Martinez'den bahseden İsmail Köybaşı, "Bir portakalı suyuna kadar nasıl sıkıp tüm nimetlerinden yararlanırsınız ya, Martinez de işte böyle futbolun tüm nimetlerinden yararlanıyor. Her futbolcunun her yeteneğinden yararlanır, her detayı özenle kullanır. Çok iyi bir teknik direktör, çok daha iyi yerlerde olacak. Molina, Kenedy gibi ivme kaybeden oyuncuları yukarı taşıdı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde. İlk kez katılmalarına rağmen bunu başardılar. Manchester United rakipleri, ama farktemez bir çözüm bulacaktır. Her maç için başka bir motivasyon buluyordu. Kulübün bütün organlarıyla çok iyi ilişkiler kurar, büyük bir teknik direktör potansiyeline sahip" şeklinde konuştu.









SABIR GÖSTERİLİRSE ÇOK BAŞARILI OLUR

Matrinez'in Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili olarak ise tecrübeli savunmacı, "Bu konuyu bilmiyorum. Kendisiyle sık sık konuşuyorum; ama bu konuyla ilgili henüz görüşmedim. Olur mu olur. Ama şu anda Granada ile çok iyi gidiyor. Fenerbahçe'ye gelir ve sistemindi yerleştirene kadar kendisine sabır gösterilirse, Fenerbahçe'de çok başarılı olur. Oyunun her bir detayı için emek harcar. Unai Emery'nin ekibinde Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA HEP MUTLU OLDUM, FENERBAHÇE'DE AYKUT KOCAMAN'LI DÖNEMDE ÇOK MUTLU OLDUM

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen İsmail, "Hangi kulüpte daha mutlu oldun?" sorusu için ise, "İki tarafta da mutlu oldum. Beşiktaş'ta 7 sene geçirdim, Fenerbahçe 3 yıl geçirdim. Bu açıdan baktığımızda mutluluk oranları eşit dağılmız. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la geçirdiğim yıl benim için en değerliydi. Beşiktaş'ın her döneminde mutluluk yaşadım" şeklinde konuştu