İsmail Koç seneye altın kemeri almak istiyor

660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Ali Gürbüz’e yenilerek ikinci olan İsmail Koç, "Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Lakin tabii ki mutluyuz. İnşallah hedefimiz seneye Kırkpınar’da altın kemeri almak." dedi.

Koç, Trakya Birlik’te düzenlediği basın toplantısında, Kırkpınar’da kazanmak için elinden geleni yaptığını, altın kemeri son anda kaybettiğini söyledi.

Kırkpınar’da Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına güreştiğini, yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanını onore etmek için elinden geleni yaptığını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Final maçı tabii ki zordu iki gündür güreş yapıyoruz. Bütün rakiplerimi finale kadar hepsini sırt aşağı yendim. Biraz fazla efor sarf ettim. Kırkpınar’ın 2019 yılının son başpehlivanıydı karşılaştığım arkadaş. Bir gün önceden de bir kaç sakatlığım vardı. Fakat sakatlıkları bahane etmek doğru olmaz. Elimizden geleni yaptık ama nasip değilmiş, arkadaşımız kazandı. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Lakin tabii ki mutluyuz. İnşallah hedefimiz seneye Kırkpınar’da altın kemeri almak."

"İnşallah daha iyisi daha güzeli olacaktır"

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün de Kırkpınar’da gösterdiği başarıdan dolayı İsmail Koç’a teşekkür etti.

Koç’un Kırkpınar’da önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Akgün, "Trakya’mıza ve Trakya Birlik’e Allah böyle bir başarıyı nasip etti. Ben sporcumuza, arkadaşımıza böyle bir başarı gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyisi daha güzeli olacaktır. Sporcumuzla da övünüyoruz, seviniyoruz, kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.