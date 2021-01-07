Konyaspor deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal'ın 2003 doğumlu oğlu Emre Kartal, profesyonel oldu ve Konyaspor'a transfer oldu. Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynayan daha sonra hem antrenör hem de teknik adam olarak görev yapan İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, sarı-lacivertli takımın alt yapısında yetişti. Emre Kartal, 2024 yılına kadar Konyaspor ile sözleşme imzaladı.

5 Ocak 2003 doğumlu Emre Kartal, 18 yaşını doldurduktan sonra Konyaspor ile 3 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı. TFF kayıtlarına da Emre Kartal'ın bilgileri yansıdı.