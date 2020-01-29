İsmail Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ın bir çıkış arayışı içerisinde olduğunu belirtti.

Beşiktaş’ın Göztepe maçında "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı başvuruyla ilgili Kartal, "Bizim dışımızda gelişen olay. Biz kendi işimize bakacağız. Evimizde Beşiktaş’a karşı iyi mücadele edip iyi oynayarak taraftarımıza güzel bir sonuç hediye etmek istiyoruz. Sahamızda oynamanın avantajını kullanarak, kendimize olan güvenimizle inşallah iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kartal, Beşiktaş’taki teknik direktör konusuna değinerek, "Kan değişikliği takımlara yeni bir motivasyon olabilir. Son oynadıkları Göztepe maçında çok eksikleri, cezalıları, sakatları ve oynatılmayan oyuncuları vardı. Kupadan elendiler. Hangi kadro, oyuncu, hoca ile karşımıza çıkacaklarını ve neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Onun için kendi işimize bakıp kendi doğrularımızı sahaya yansıtıp iyi bir sonuç almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım savunmasının her zaman değerli olduğuna dikkati çeken deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ile sarı-lacivertli takımın THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde şampiyon olduğu dönemde yaptıkları konuşmayı hatırlatarak, şu görüşleri paylaştı:

"Ben de Fenerbahçe’de görevdeydim. Söylediği şuydu; ’Bizden çok daha iyi üçlük atan takımlara karşı takım savunmasını iyi ve sert bir şekilde yaparak şampiyon olduk.’ Takım savunmasını iyi yaptığınız sürece maç kazanırsınız, şampiyon olursunuz. Bizim de takım savunmasını çok iyi yapmamız lazım. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Gelen oyuncularla birlikte daha iyi yapmak için çalışıyoruz. Takım savunmasını iyi yaptığımız maçları kazandık. Mücadele gücü yüksek oyuncularla bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz."

İsmail Kartal, takıma Türk oyuncu katmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Tunay Torun ile görüşmeler devam ediyor. Alper Potuk ve İlhan Depe var. İkisi, biri olabilir veya hiçbiri de olmayabilir. Görüşmeler devam ediyor. Belki bir yabancı oyuncu var ve almak istiyoruz, kulübü vermekten vazgeçti. Bekliyoruz. Yabancı oyunculardan Marko Scepovic ikinci yarıdaki 14 yabancı arasında. Kendisi ayrı antrenman yapıyor. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Daha gidecek oyuncumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek oyuncularla ilgili de girişimlerin devam ettiğini aktaran Kartal, Dario Melnjak, Muhammed Abarhoun ve Oğulcan Çağlayan’ın kalması yönünde görüşlerini ilettiklerini, Melnjak’ı Fenerbahçe’nin istediği yönündeki yazılanların doğru olmadığını sözlerine ekledi.

AA