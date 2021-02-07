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İsmail Kartal'dan Beşiktaş maçı ve istifa açıklaması

Beşiktaş karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan İttifak Holding Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam takımdaki durumu hakkında ise "Bir karar almayı düşünecek durumda değilim. Yönetimden bir karar gelirse alınacak her karara saygı duyarım" ifadelerini kullandı

07 Şubat 2021, Pazar 21:38 Son Güncelleme:
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İsmail Kartal'dan Beşiktaş maçı ve istifa açıklaması

Beşiktaş karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan İttifak Holding Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

İsmail Kartal, "Maça dengeli başladık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü ele aldık ama sonrasında Beşiktaş yine oyunu dengeledi. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen bu maçı daha çok istedi. Ortaya bir irade koydu"

"Bir karar almayı düşünecek durumda değilim. Yönetimden bir karar gelirse alınacak her karara saygı duyarım" ifadelerini kullandı.

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