İsmail Kartal'dan Beşiktaş maçı ve istifa açıklaması
Beşiktaş karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan İttifak Holding Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam takımdaki durumu hakkında ise "Bir karar almayı düşünecek durumda değilim. Yönetimden bir karar gelirse alınacak her karara saygı duyarım" ifadelerini kullandı
Beşiktaş karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan İttifak Holding Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu
İsmail Kartal, "Maça dengeli başladık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü ele aldık ama sonrasında Beşiktaş yine oyunu dengeledi. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen bu maçı daha çok istedi. Ortaya bir irade koydu"
"Bir karar almayı düşünecek durumda değilim. Yönetimden bir karar gelirse alınacak her karara saygı duyarım" ifadelerini kullandı.