Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

İsmail Kartal, "Kalecimizin ısınmada sakatlanması takımda bir moral bozukluğuna neden oldu. Trabzonspor camiasına ve Abdülkadir Ömür'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şanssızlık mı diyelim, kısmetsizlik mi diyelim. Üzerimizde böyle bir şey var. İstatistiklere baktığımızda Trabzonspor'dan daha çok şut çekmişiz. Onların korneri yok. Tabelaya bakıyorsun, 3-1 mağlubiyet! Acaba biz yenilgiyi hak ettik mi?" ifadelerini kullandı.