İsmail Kartal: Tartışmaya açık bir pozisyonla gol yedik

Süper Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u Kravets'in 9'uncu dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maça iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

"Tartışmaya açık bir pozisyonda geriye düştük." diyen Kartal, "En az bir puanla ayrılmayı düşünüyorduk. Çok pozisyon bulduk. Bunları değerlendiremedik. Rakip takıma zaman zaman arkada boş alanlar bıraktık. Kazanmak isteyen, puan almak isteyen taraf bizdik. Oyuncularımız 1-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmadı, onlara teşekkür ediyorum. Evimizde oynayacağımız Kasımpaşa maçına odaklandık." değerlendirmesini yaptı.