İsmail Kartal: Taraftarın ne istediğini biliyorum

Süper Lig 'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe 'de yeni teknik direktör İsmail Kartal karşılaşma öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertli ekipte tekrardan teknik direktör olarak göreve geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen İsmail Kartal, Fenerbahçe taraftarının ne istediğini bildiğini ve bu potansiyelin oyuncularında bulunduğunu dile getirdi.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok mutluyum 2. kez göreve geldiğim için. Fenerbahçe'nin hedefleri bitmez. Taraftarlarımızın ne istediğini ben biliyorum. Savaşan, mücadele eden bir takım ruhunu yaratmak için buradayım. Bu potansiyel oyuncularımda var."

"Biraz zamana ihtiyacımız var"

"Pozitif futbol oynatmaya çalışacağım. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biraz zamana ihtiyacımız var. 3 kulvarda mücadele eden bu ülkenin tek takımıyız. Oyuncularımdan pozitif bir elektrik aldım. Bu maçı en ince detaylarına kadar analiz ettik."

Eksikler her takımda var. Biz Fenerbahçe'yiz. Her maça, her yerde, her zaman kazanmak için çıkarız.