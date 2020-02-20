İsmail Kartal: Sosyal medya kulüpleri yönetmez

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, taraftarın sosyal medya üzerinden kendisine yönelttiği istifa çağrılarına cevap olarak, gelecek sezon için kulübün kendisiyle beraber plan yaptığını söyledi. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kartal, burada bir gazetecinin istifa sorusu üzerine, “Yöneticilerimiz önümüzdeki senin planını benimle beraber yapıyorlar” dedi. Sosyal medya hesaplarında yazılanlar ile kulübün yönetilmeyeceğini belirten Kartal, birlik olunması gerektiğini savundu. Kartal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sürekli birileri 'Kim oynuyor? Hoca ne zaman gidiyor?' Konu buralarda dolaşıyor. 'Yönetim ne zaman istifa edecek? Ama burada asıl olan Rizespor ise sesimizi hep birlikte yükseltmeli ve buralarda el ele tutuşmalıyız. Gaziantep maçında geçen hafta aleyhimize verilen ikinci penaltı kararı doğru değil. Top kalçasından sekerek yerde eline geliyor. Bize çok daha netleri verilip iptal ediliyor. Aleyhimize tereddütsüz veriliyor ama kimse bunları konuşmuyor. Beşiktaş maçında neler oldu? Biz mağlup olduk. Kimse bunları konuşmuyor. Ben konuşuyorum. Biliyorum ne olduğunu. Burada birlik olacaksak birazcık da Rizespor'un sesini yükseltmemiz, haklarını saha içinde arayarak birlikte savunmamız gerekir. Her şeyi tek bir insana, antrenöre yüklememek gerekir. Biz bu işin en zayıf noktasıyız."

"Sosyal medya kulüpleri yönetmez"

Sosyal medyada istifa çağrıları yapıldığını dile getiren Kartal, "Sosyal medya kulüpleri yönetmez. Burada birlik olmak gerek. Birlik olunmadığı, birlikte mücadele verilmediği müddetçe bu hafta verilen penaltı gibi çok penaltılar verilecek aleyhimizde. Bu sezon Rizespor teknik direktörü olarak hatalı kararlara maruz kalan, zor duruma düşen teknik direktör olarak kendimi görüyorum. Başka hiç kimseyi görmüyorum. Rizespor bu sezon hatalı kararlardan dolayı en çok zor duruma düşen takımdır. En çok canı yanan takımdır. Yedi tane maçın videosu bende var. Daha ne olacak? Lig bitmeden yedi maçta aleyhinize hatalı kararlar verilmiş ise bu takımın halen 24 puanı varsa insanların bunu düşünmesi lazım” diye konuştu.

"Ligde korkulacak durumumuz yok"

Ligde bu hafta evinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibinde İsmail Kartal, kendi evlerinde oynamanın avantajıyla söz konusu müsabakadan puan veya puanlar almak istediklerini belirtti. Kartal, “Avrupa kupası maçı var. Kendi evimizde oynamanın avantajı ile puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. Başakşehir şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Bu ligin en iyi kadrosuna sahip. Geçen haftayı unutarak bıraktığımız yerden, iyi mücadele ederek, savaşarak, Başakşehir maçından iyi sonuçla ayrılıp aşağıdaki takımlarla puan farkını açıp yukarı doğru tırmanmak istiyoruz. Ligde korkulacak, abartılacak durumumuz yok. Önümüzde elbette zor maçlar var. İlk yarıda da zorlandık ama 20 puan ile kapattık. Bu takım yeniden çıkışa geçecek. Oynadığımız maçların sadece 2-3 tanesinde kötü oynadık. Verilen kararlar ile bu takımın ne kadar puan kaybettiğini insanlar unutmasın. Eğer objektif, dürüst, namuslu konuşacaksak bunları konuşalım. Ardından insanlar İsmail Kartal hakkında konuşsun. İnsan bir yerde ilelebet kalacak değil” açıklamasını yaptı.





Kubilay Ateş - Hasan Fehmi Demir / RİZE (İHA)