İsmail Kartal: Rakip oyunu soğuttu, bizde tempomuzu yükseltemedik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, 0-0 biten Göztepe maçı ardından çok fazla top kaybettiklerini, rakibin oyunu soğuttuğunu ve pozisyon üretmekte zorlandıklarını söyledi.

Kendi saha ve seyircisi önünde geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanından alınan bir puanın moralliyle kazanmak istediklerini ifade eden Kartal, “İlk yarı pozisyonlarımız var. Fakat gol noktasında üretmekte güçlük çektik. Rakip oyunu soğuttu, bizde tempomuzu yükseltemedik. İkinci yarı biraz daha pozisyonlar üretmeye çalıştık. Arkada boşluk bırakmadık. Rakibin hızlı oyuncuları vardı. Bir tane pozisyon verdik. Fakat oyun boyunca çok fazla top kaybettik taça attık. Kısır bir maç oldu. Önümüzdeki haftalarda neleri daha iyi yapabiliriz diye değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta yine evimizde oynayacağız. Futbol oyununu geliştirmek oynamak istiyoruz hakemlerinde buna göre kararlarında değerlendirme yapmasını istiyoruz” dedi.