İsmail Kartal: 'Penaltımız verilmedi'

Lige 2’de 2 ile başlayan Rizespor galibiyete hasret kaldı... Beşiktaş ile 1-1, Göztepe’yle de golsüz berabere kalan Yeşil-Mavililer, Gazişehir’e 2-1, Başakşehir’e de 5-0 gibi ağır bir skorla mağlup olmuştu. Atmacalar dün de 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Trabzonspor’a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Yeşil- Mavililer’de teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceği tartışılmaya başlandı. Rize yönetimi de milli arada tecrübeli hocanın durumunu değerlendirecek.

‘Penaltımız verilmedi’

İsmail Kartal ise maçın ardından hakem Hüseyin Göçek’e yüklendi. Kartal, “Mücadele ve futbol olarak mağlubiyeti hak etmedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama Hüseyin Göçek hata yaptı. Net penaltımızı vermedi, VAR’a bile gitmedi. Gitse penaltı verecek ve 2-0 olacak” diye konuştu.