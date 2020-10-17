İsmail Kartal: Kazanamadık ama kaybetmeyeceksiniz bu ligde

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kendi sahasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Beklemediğimiz bir anda duran toptan gol yedik”

Milli maçlardan dolayı oyuncuların yorgunlukları olduğunu ifade eden İsmail Kartal, “Zaten ilk 45 dakika sonunda Shengelia ile Milesovic’i oyundan çıkardık. Beklemediğimiz bir anda duran toptan gol yedik. Maalesef maç başından sonuna kadar oyun çok fazla durdu. Oyunun durmasına hakem de müdahale etmedi. Sadece yaklaşık 80. dakikada kaleciye uyarıda bulundu. Bu da bizim oyun tempomuzu düşürdü. Açıkça söylemek gerekiyorsa sonuçta beklenmedik golden sonra yaptığımız hamlelerle gol bulduk. Birkaç tane daha gol pozisyonu bulduk, direkten dönen toplarımız var. Maç başından sonuna kadar ceza alanı dışından vurduğumuz şutlar vardı, hepsi kalecinin üstüne geldi. Bu da kaleci şansı ve ya rakip takımın bir şansı olabilir. Sonuç olarak bugün kazanmak için çıkmıştık. Kazanamadık ama kaybetmeyeceksiniz bu ligde. Puan puandır, bir puan aldık. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı her şeye rağmen tebrik ediyorum” dedi.