İsmail Kartal: İyi mücadele edip, lige moralli bir şekilde başladık

Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Konyaspor'a yeni geldiğini anımsatan Kartal, çok kısa sürede uyum içerisinde ne yapmaları gerektiğini, oyun felsefelerini oyunculara aktarmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu doğrultuda maça hazırlandık. İlk 60 dakika gerçekten çok doyurucu, oynanması gerektiği gibi bir futbol ortaya koyduk. Net pozisyonlar da yakaladık. Bunları değerlendiremedik, 60'dan sonra iki takımın da fizik olarak oyundan düşebileceğini tahmin ediyorduk. İlk defa lig maçı oynadık. Buna rağmen 60'a kadar iyi bir direnç ve futbolla istediklerimizi hemen hemen yerine getirdik, sadece golü bulamadık" dedi.

“İyi mücadele edip, lige moralli bir şekilde başladık”

Maçın ikinci yarısından sonra mecburi değişikliklere gittiklerini bildiren Kartal, “Bu değişikliklerden sonra oyundaki topu tutma anlamında üstünlüğümüzü biraz rakibe verdik. Biraz baskı yedik. İyi mücadele edip, lige moralli bir şekilde başladık. Bugün oyuncularım verdiğim görevin hepsini harfiyen yerine getirdi. Onlara teşekkür ediyorum. Aldığımız bir puan ilerisi için ümit verici. Bu puanımızı büyük Konyaspor taraftarına armağan ediyorum" diye konuştu.

Yönetimden forvet transferi için istekte bulunduğunu vurgulayan Kartal, Serkan Kırıntılı'nın daha hazır olmadığı için kadroya alınmadığını belirtti.

Konyaspor, 21 takımlı Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı bay geçmiş ve 2020-2021 sezonun ilk mücadelesine bugün Gençlerbirliği maçıyla çıkmış oldu.

İHA