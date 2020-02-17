İsmail Kartal: İstediklerimizi sahaya yansıtamadık

Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Çaykur Rizespor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal Rize’deki hava şartları dolayısıyla maça yeterli düzeyde hazırlanamadıklarına işaret etti.

Gaziantep’in oyuna coşkulu başlayacağını bildiklerini anlatan Kartal, "Maçın başlarında net pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Oyuncularımızın buraya gelirken morali iyiydi. Maça iyi hazırlanamadık, sonuç olarak 2 haftadır maç yapmıyorduk. Maçın sonlarına doğru nasıl 1 puan alırız diye hamleler yaptık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık, rakibi tebrik ediyoruz, önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.