İsmail Kartal: İstediğimizi aldık

İlk maçın avantajını kullandıklarını dile getiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Altyapıdan 5 oyuncuyu alarak 16 kişiyle Samsun’a geldik. 3-2’yi koruyup, buradan 1 veya 2 gol atarak turu geçmek için plan yapmıştık. İlk devre 2 takım adına da çok pozisyon olmadı. 2. yarı üzerimize geleceklerini biliyorduk. Daha düzenli durup, arkadaki boşlukları değerlendirip, gol atıp turu geçmek istiyorduk. Öyle de oldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra 1-2 tane net pozisyon yakaladık. 2’yi bulabilsek, maçı kopartabilirdik. Olmayınca rakibimiz de taraftar desteğiyle üstümüze geldi. Oyunun son bölümleri heyecanlı oldu. Samsunspor üstümüze geldi. Sonuçta istediğimizi aldık. Samsunspor’a da kendi liglerinde şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum” dedi.



