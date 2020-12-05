İsmail Kartal: İlk yarı fazla üretken değildik

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 11. haftasında 2-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Maça 7-8 kişi eksik hazırlandıklarını ifade eden Kartal, “Bugüne kadar olduğu gibi sezon başından beri büyük şanssızlıklar yaşıyoruz. Anicic’in ilk maçta çapraz bağlarının kopması, daha sonra iki oyuncunun menüsküs olması, bazı oyuncuların hastalığa yakalanması gibi ama her maç sahaya çıkan oyuncularım birbirlerini arattırmadı. Konyaspor’a yakışır bir mücadeleyle kaybettiğimiz maçlarda dahi olsa da maçları tamamlamasını bildik. Bugün de elimizdeki sağlıklı oyuncularımızla rakibe göre bir sistemle hazırlandık. İyi hazırlandık, rakibi iyi analiz ettiğimi düşünüyorum” dedi.

“İlk yarı fazla üretken değildik”

Oyuncuların ellerinden geleni yaptığını anlatan Kartal, “Maça iyi başladık. Mücadelenin 11-12. dakikasında penaltı kırmızı kart, daha sonra nasıl olsa rakip 10 kişi kaldı diye ilk yarı fazla üretken değildik, bazı oyuncularımı bu konuda uyardım. 2. yarı oyunu genişleterek rakibi de biraz üzerimize çekip 2. golü bulmamız gerektiğini anlattım. Bu başarılı oldu, 2. golü bulduk. 3-4 tane net karşı karşıya atamadık. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bugün de sahada oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. 3 puan aldık, Konyaspor’a hayırlı olsun. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.