İsmail Kartal: Hayatımda duymadığım küfürleri duydum

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, tepkilere isyan etti, sert konuştu.

“Sakatlıkların ve yaşanan hataların uzağında bir ilk yarı geçirseydik inanıyorum ki rahatlıkla ilk 3’te olabilirdik” diyen Kartal, “Telefonuma öyle mesajlar geldi ki saklıyorum. Hayatımda duymadığım küfürleri duydum. Sanki bu takım her sene ilk üçe oynuyor ve ben geldim işi berbat ettim. Açık konuşuyorum, her toplantıda ne zaman istifa edeceğimi sordunuz. Rizespor başarılı olsun. Bir tane Rizespor var. Rizespor desteklensin. Gerektiği zaman insanlar gereğini yapar” değerlendirmesini yaptı.