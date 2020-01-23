İsmail Kartal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bu maç çok konuşulur. Maçtan sonra hakemin yanına gittim, 'neden golü iptal ettiniz? VAR'a niye gitmediniz?' diye sordum. Düdük çaldığı ve pozisyonu durdurduğu için VAR devreye giremiyormuş. Golü beklese VAR devreye girecekti. Alelacele düdük çalmış. Burada bir emek var, mücadele var. Ayrıca penaltı da tartışmaya çok açık bir penaltı. Böyle elenmek bizi üzdü. Galatasaray çıkar, 2-0, 3-0 kazansa yine tebrik ederiz, hala da ediyoruz ama bu şekilde elenmenin yorumu tek kelimeyle yazık. Bu kadar emeğimize, oyuncularımızın taraftarlarımızın emeğine yazık. Neyse ne! Bunun standardı neyse herkese, her yerde uygulanmalı...

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