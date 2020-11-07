İttifak Holding Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, deplasmanda 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. İsmail Kartal, maç öncesinde iyi analiz ettiklerini söylerken oyuncuların verilen görevleri yerine getirdiğini ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

İsmail Kartal, "7 haftadır oyun olarak çok iyi oynadığımızı kazanmayı hep hak eden taraf olduğumuzu ama istediğimiz sonuçları alamadığımızı söylemiştim. Konyaspor olarak bütün oyuncularımız önemli bizim için. Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin 3. bölgede baskı yapmadığını biliyorduk buna çalıştık. Hafta başından beri tek tek oyuncularıma nerede ne yapacaklarını anlattım"

"Alan savunması yaptık, duran toplarla ilgili oyuncularım çok iyiydi. Maçı kazanmak için buraya geldik. Bu kadar hasta ve sakat oyuncularımızın olmasına rağmen kazanmak istiyorduk. Bugün oyuncularıma kendi futbolunuzu oynayın, kazanırız ya da kaybederiz fark etmez dedim"

"Oyuncularım da çıktılar verdiğim görevleri, taktiksel anlamda yerine getirdiler. Bu galibiyeti Konyaspor camiasına ve taraftarlarına armağan ediyorum. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Kazanmaya yakın oynadık. İyi oynayan bir takımdık, kaybediyorduk. Bugün de iyi oynadık. Bu sefer sonuç bize döndü. Oyuncularımı tebrik ediyorum"