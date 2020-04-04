Fenerbahçe'de 4 Nisan 2015'te Rizespor maçı sonrasında Trabzon'da bir silahlı saldırıya uğramıştı. Sarı lacivertlilerin takım otobüsüne 2 el ateş edilmiş, otobüsün şoförü yaralanmıştı.

O dönemde takımın teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, bu olayla ilgili yaşananları PlaySpor'a anlattı.

İşte İsmail Kartal'ın 4 Nisan 2015'te yaşanan silahlı saldırı ile ilgili anlattıları:

Şampiyonluğun en büyük adayıydık. O gün güzel bir oyunla güzel bir galibiyet elde ettik. Şoförün 25-30 santim arkasında ben vardım. O altta kalıyordu ben biraz üstte kalıyordum. İki el ateş edildi orada. Öndeki cam çift cam olduğu için, domuz kurşunu atıldı. Ben biraz silahlara da meraklıyım, onu da bildiğim için yan cam tek cam olduğu için yandan aldı. Yanımda bizim doktorumuz Burak Kunduracıoğlu vardı. Sağ olsun koruma Serdar şoförü tuttu, koltuktan devrilmesin diye. 'Frene bas! Frene bas!' derken otobüsün içerisinde bağırmalar, çağırmalar, kıyamet kopuyor. Yani 150 metre şoförü tutup frene bas frene bas derken, hafif hava da biraz yağışlıydı, yalpalayarak zar zor durduk orada.

Böyle bir olay yaşandı. Tabii herkes şok oldu. Ondan sonra lige 1-2 hafta ara verildi. Futbolcularla yaptığımız sohbetlerde hepsi şunu söylediler; "Moralimiz sıfır. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olay oldu. Hiçbir şey bizim ailemizden kıymetli değil" dediler yabancı oyuncular özellikle Kuyt, Meireles, Bruno Alves... Bunlarla konuştuk. Hepsi ülkelerine gitmek istediler, 'biz burada oynamak istemiyoruz' dediler.

Daha sonra izin verdik. İzinden sonra geri geldiler. Antrenman sistemlerini değiştirdik. Biraz daha hoşgörülü değişik soft antrenmanlar yaptık. Oyuncuları çok fazla sıkmadan, artık amacımız şampiyon olmak falan değil, sezonu bitirmekti. O olay bize çok büyük bir darbe vurdu. Takımın bütün konsantrasyonu dağıldı.