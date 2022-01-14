Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör arayışında geçici çözüm, sezon sonuna kadar göreve getirilen İsmail Kartal olmuştu. “ Fenerbahçe ’nin bana ihtiyacı olduğu her alanda kayıtsız ve şartsız göreve hazırım” diyerek iş başı yapan tecrübeli çalıştırıcı hemen kolları sıvadı. Sarı- Lacivertliler’i zaten yakından takip eden başarılı hoca, oyuncularıyla bir araya geldikten sonra ilk teşhisi koydu. İsmail Kartal, Fenerbahçe’de şu anda teknik, taktik sıkıntılardan önce çözülmesi gereken ilk sorunun psikolojik olduğu düşüncesinde. 60 yaşındaki teknik adam, futbolcular üzerinde ciddi bir ‘kazanamama stresi’ olduğunu ve bunun da saha içinde basit hatalara yol açtığı görüşünde. İsmail Kartal, bunu aşmak için öğrencileriyle hem toplu olarak, hem de bire bir görüşmeler yapmaya başladı.

‘Tüm enerjinizi verin’

Kartal, oyuncularına, “Sezonun bugüne kadarki bölümünü unutun. Kafanızdaki tüm kötü düşünceleri bir kenara bırakın. Sezonun ikinci yarısı önümüzde duruyor. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Eğer ümidimizi yitirirsek, Fenerbahçelilik ruhundan koparsak, işte bu sonun başlangıcı olur. Sizden ilk beklentim, maçlarda tüm enerjinizi sahaya yansıtmak. Arkamızda büyük Fenerbahçe taraftarı olacak. Bunu başardığımız anda her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı.