İsmail Kartal: Cocu gitti, Fenerbahçe değişti

İsmail Kartal... Yıllarca Fenerbahçe’de çalıştı. Şu anki teknik direktör Ersun Yanal’ın yardımcılığını yaptı, 2014-15 sezonunda takımın başına geçip şampiyonluğu son haftada kaçırdı. Ankaragücü’nü 1. Lig’den alıp dar kadroya ve ekonomik sıkıntıya rağmen büyük bir başarıyla Süper Lig’e çıkarttı. Aynı başarıyı burada da sürdürdü. Ankaragücü’nün başında Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup edip Phillip Cocu’nun sonunu getirdi... Başarılı teknik adam İsmail Kartal, iki eski takımının pazar günü Eryaman Stadı’nda oynayacağı kritik maçı FANATİK için değerlendirdi:

‘Kadro daha kaliteli’

“Sezonun ilk yarısında Ankaragücü’nün başındayken Kadıköy’de çok önemli bir galibiyet aldık. Ancak 3-1 kazandığımız o maçla bu haftaki çok farklı olacak. Fenerbahçe, Cocu’nun ayrılması ve Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim geçirdi. Şu anda çok daha iyi bir takım haline geldikleri bir gerçek. Daha kaliteli bir kadroları var. Ayrıca bu maçı kazanıp, galibiyet serisi yakalayarak bir an önce üst sıralara çıkmayı çok istiyorlar.”

‘Transferler verim sağladı’

“Ankaragücü’ne gelirsek... Ara transfer döneminde alınan futbolcular büyük verim sağladı. Çok formdalar. Ayrıca Eryaman Stadı’nda arkalarında 22 bin ateşli taraftarları olacak. Bu sayede çok daha istekli ve arzulu oynayacaklar. Açık konuşmak gerekirse ‘Şu takım kazanır’ yorumunu yapmak çok zor. Bana göre müthiş bir karşılaşma izleyeceğiz. Haftanın en zorlu 90 dakikası olacak.”

Yusuf Dursun