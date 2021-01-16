İsmail Kartal: Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe’ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını aktaran İsmail Kartal, “Bir tane net pozisyon bulduk. Daha sonra kenarda lüzumsuz yapmış olduğumuz faulden dolayı duran toptan bir gol yedik. Oyunun başından sonuna kadar hakim olan bizdik. Oynamaya çalışan, üretmeye çalışan bizdik. Direkten dönen toplarımız oldu. İki tane de kontradan yediğimiz golle geriye düştük. Sonunda bir gol attık, bir gol daha attık. Hep zorladık, istedik. Çok net pozisyonlar olmasa da birkaç tane pozisyona girebildik. Ama bunları da değerlendiremedik. Bugün beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Oynamaya çalışan bir Konyaspor vardı. Oyun çok durdu, çok yavaşlatıldı. Rakip takım da bu kadar öne geçtikten sonra oyunu yavaşlatması bizim de birazcık oyun tempomuzu düşürdü” dedi.

“Bugünkü mağlubiyetten dolayı üzgünüz"

Maç içinde sakatlık yaşayan Anicic hakkında da konuşan Kartal, “Anicic’in tekrar aynı yerinden sakatlanması bizi ayrıca üzdü. Zaten iki tane stoperimiz vardı. 5-6 ay sonra aramıza döndü. Sonuçta elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ömer Ali’yi sol bek oynatıyoruz. Daha sonra orta sahadan Jevtovic’i stopere çekiyoruz. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bugünkü mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Önümüze bakıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da daha iyi mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA