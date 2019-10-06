Yılport Samsunspor sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 2-2- berabere kaldı.

Maçının ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK hocası İsmail Ertekin, kazanacakları bir maçtan puan kaybıyla ayrıldıklarını belirtti.

Ertekin, “İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. İkinci yarıda gereksiz panik yaparak 2 gol yedik. 2. yarıda goller de kaçırdık. Kazanmamız doğaldı ama futbolda bunlar var. 2 takım da çok iyi mücadele etti. Maç berabere bitti. Her iki takımı da kutluyorum. Kazanabileceğimiz bir maçtan sonra 1 puanla evimize dönüyoruz” diye konuştu.