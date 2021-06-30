İsmail Erdem'den Çekmeköy Belediyesi İşitme Engellilere ziyaret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelli Federasyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Süper Lig’e yükselen Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler takımını ziyaret etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Futbol takımı Süper Lig 'e yükseldi.
Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü futbol takımının süper lige yükseliş ödül törenine katılan Türkiye Futbol Federasyonu Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem; Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar ve kulüp kurucu başkanı Sıtkı Aydemir'i tebrik etti.