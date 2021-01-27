Trabzonspor ve Çaykur Rizespor’da uzun süre forma giymiş İsmail Demirci 27 Kasım 1968 Rize doğumlu orta saha / forvet mevkisinde görev almış eski futbolcudur. Kariyerine 1989 yılı Çaykur Rizespor’da başlayan futbolcunun 1992 yılında Trabzonspor’a transferi gerçeklemiştir. Yarım sezon Trabzonspor’da forma giydikten sonra Samsunspor’a transfer olan İsmail Demirci, iki ay gibi kısa bir süreden sonra Konyaspor’la kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Bu süreçte çalışmalarına Konyaspor’la devam ederken aynı zamanda takımın fiziki anlamda güçlendirmeye yönelik antrenmanlara da ağırlık veren bir duruş sergilemiştir.

Milli Takım'da ikincilik gururu

Kariyerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor, Orduspor, Güngören Belediyespor, Öz Sahrayıceditspor, Diyarbakırspor gibi takımlarla devam eden futbolcu, 2002-2003 yılında Çaykurspor’a kiralanmıştır.

Çıktığı 265 maçta 120 gol kaydeden futbolcu, milli takım kariyerini 1980 yılında Türkiye U-18, 1991 yılında Türkiye Olimpik ile taçlandırmıştır. Aynı zamanda 1991 yılında Akdeniz Oyunlarına katılan futbolcu Yunanistan Olimpik milli futbol takımı karşısında kazanılan galibiyetle ikincilik elde eden takımda forma giyme gururunu tatmıştır.

Medipol Başakşehir’de altyapı çalışmaları

2010-2013 yıllarında Medipol Başakşehir U18 kadrosunu yöneten İsmail Demirci teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 yılında Medipol Başakşehir A2 ile devam etmiş, daha sonra U21 takımın başında görev almıştır. 2017 Aralık ayında kısa bir süre Esenler Erokspor yönetimini üstlenmiş, 2019 Mayıs ayında Ofspor teknik direktörlüğü yapmıştır.

Kötü gidişata dur diyemedi

2019 yılında Kardemir Karabükspor yönetimini devralan İsmail Demirci, bu genç takımı bir arada tutmak ve lig hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etmiş, yaşanan zor sürecin üstesinden gelebilmek adına disiplinli bir süreç geçireceklerini belirtmiştir. Ancak görevin başında olduğu süreçte Kardemir Karabükspor’un kötü gidişatı birbiri ardına devam eden mağlubiyetler serisiyle sonuçlanmış, takım lige tutunma hedefinden oldukça geriye düşmüştür. Bu durumun bir sonucu olarak 54 hafta boyunca herhangi bir galibiyet yaşayamayan Kardemir Karabükspor’un kötü gidişatı, İsmail Demirci’nin takımdan ayrılacağı fikri üzerinde yoğunlaşmalara neden olmuştur.

Sözleşme karşılıklı olarak feshedildi

Son galibiyetini 2017-2018 sezonunda Alanyaspor’a karşı alan takımın 3 puan hasretine çözüm bulamayan İsmail Demirci son karar olarak takımdan ayrılmayı tercih etmiştir. Kardemir Karabükspor konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada İsmail Demirci’ye teşekkürlerini sunmuş, futbol kariyerinde başarılar dilemiştir.

Disiplin, kondisyon, dayanıklılık

Genellikle oyun dizilimi olarak 4-2-3-1 anlayışına sahip olan İsmail Demirci, defans bloğunu güçlü tutmasının yanı sıra adam markajına ve hızlı ataklara önem veren teknik bir teknik direktördür. Özellikle takımı kanat etkinliklerinde aktif olarak çalıştırmaya, kondisyon ve dayanıklılık antrenmanlarına yönelik disiplinli bir program oluşturmaya ve genç oyunculardan kurulu kadrolara öncelik tanıyan İsmail Demirci’nin futbol oynadığı dönemde orta sahaya büyük katkı sağladığı bilinmektedir.

Hızlı çıkışlar ve dikine futbol anlayışı ile forvet mevkisinde de zaman zaman görev almış olan futbolcunun takım galibiyetlerindeki payı yüksektir. Futbola sağladığı katkıları antrenörlükle bir adım öteye taşıması iyi bir sporcu olmasının yanı sıra iyi bir futbol izleyicisi olmasının da göstergelerinden biridir.

Teknik direktörlük kariyeri devam ediyor

Kardemir Karabükspor gibi genç oyunculardan kurulu bir takım karşısında ligde başarı elde edememesi spor kariyerinde olumsuz bir tablo oluştursa da futbol adına çalışmalarını yürüttüğü kariyerinde toplamda 22 yıllık uzun bir süre boyunca antrenör olarak çalışmış, halen de çalışmaya devam etmektedir. Kasım ayında Arhavispor ile bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Arhavispor’da teknik direktör Ufuk Sarı ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İsmail Demirci’nin yardımcıları Abdullah Kalafat, Yüksel Üst ve İlker Akdemir olmuştur.