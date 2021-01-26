Transferde adı Galatasaray'la anılan Bursaspor'un 20 yaşındaki sağ beki İsmail Çokçalış, Ümit Milli Takım kampında FANATİK'in sorularını yanıtladı. Önceliğini Bursaspor'un başarısına ve şampiyonluğa verdiğini anlatan genç yetenek, "Bursaspor'la çok daha iyi işler yapıp, Bursaspor'u hak ettiği yere getirmek, sonra da kulübüme ciddi paralar kazandırarak yola devam etmek istiyorum" dedi. Galatasaray'la adının anılması hakkında yorum yapmamayı tercih eden İsmail, Lille forması giyen Zeki Çelik gibi yurt dışında oynayıp oynamak istemediği hakkında, "Bunları konuşmak için çok erken. Bursaspor'la 5 yıl daha kontratım var" ifadesini kullandı.

'Pozitif hava sahaya yansıyor'

Bursa'da şehir olarak futbola karşı pozitif bir hava olduğunu kaydeden İsmail Çokçalış, "Şehirdeki pozitif hava sahaya da yansıyor. Çok çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Burada gençlere şans verilip sabrediliyor. Bu da gelişmemizde büyük etken" dedi. Genç futbolcu, kendisini motive eden, örnek aldığı bir futbolcu olup olmadığı sorusuna ise "Antrenman ve maçlardan kalan zamanlarda yurt içi, yurt dışı ligleri izliyorum. Manchester City'den Kyle Walker'ı örnek alıyorum" cevabını verdi.



