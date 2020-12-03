Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor’un genç savunma oyuncusu İsmail Çokçalış, camiaya umut dolu mesaj verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 20 yaşındaki oyuncu, “Önümüzde savaşarak kazanılacak daha çok maç var” ifadesini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Bursaspor’da bu sezon istikrarlı bir şekilde süre almaya başlayan genç oyuncu, TFF 1’inci Lig’de oynanan 11 maçta da görev aldı. Başarılı sağ bek, bu mücadelelerdeki birer gol ve asistiyle dikkat çekti. Aynı zamanda sarı kart sınırındaki oyuncu, iç sahada oynanacak olan Ümraniyespor maçında kart görmesi halinde, bir sonraki hafta Bandırmaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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