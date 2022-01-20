Ligde oldukça kötü bir sezon geçiren Galatasaray , 22. haftada Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Mücadele boyunca gerek yönetim gerek futbolculara tepki gösteren taraftarlar, son olarak Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe'yi de protesto etti. Taraftarlar kalesinde üç gol gören İsmail Çipe'yi ıslıkladı.



