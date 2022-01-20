İsmail Çipe'ye Galatasaraylı taraftarlardan protesto
Son dakika Galatasaray haberi... Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılan Galatasaray'da taraftarlar, yenilen gollerin ardından İsmail Çipe'yi protesto etti.
Ligde oldukça kötü bir sezon geçiren Galatasaray , 22. haftada Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Mücadele boyunca gerek yönetim gerek futbolculara tepki gösteren taraftarlar, son olarak Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe'yi de protesto etti. Taraftarlar kalesinde üç gol gören İsmail Çipe'yi ıslıkladı.