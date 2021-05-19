Futbolist forması giyen ve espor dünyasının zirvedeki isimleri arasında yer alan RedBull sporcusu İsmail Can "İsopowerr" Yerinde, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Can Yerinde hakkında merak ettiğiniz sorulara verdiği yanıtlar:

Espora nasıl başladın?

Espora 2018 yılında bir internet cafe turnuvasıyla başladım. İnternet cafe turnuvasını kazandıktan sonra o internet cafe’nin sahibi benim bir espor takımında oynamam gerektiğini söyledi ve beni espor takımı olan bir arkadaşıyla tanıştırdı. Espora ilk adımı böyle attım.

Espor’a bakışın son yıllarda değiştiğini görüyoruz. İçerden biri olarak sen nasıl değerlendirirsin?

Hem markaların hem de takımların bakışı son bir yılda olumlu anlamda değişmeye başladı. Markaların turnuva organizasyonları ve takımların yatırımları artmaya başladı. Türkiye olarak birçok oyunda dünyanın en iyilerinden oyuncularımız var ve bence bu konuda iyiyiz. Mesela şu anda ben eMilli takım turnuvası için milli takımın Riva kampında antrenman yapıyorum, bu esporcu olarak büyük bir olay benim için.

İsopowerr’ı hangi turnuvalar bekliyor ve hedefi ne?

Şu anda en yakında eMilli takımlar turnuvası var ve ona hazırlanıyoruz. En büyük hedefim takım olarak bu turnuvayı kazanmamız ve kupayı ülkemize getirmek.

Futbolist takımının formasını giyiyorsun. Organizasyon sana nasıl bir imkân veriyor?

Futbolist organizasyondan önce bir aile gibi benim için. 4 senedir bu kulüpteyim ve hem maddi hem de manevi olarak çok destekleri oldu bana. Turnuvaları oynarken konsantrasyon ve mental olarak beni hazırladılar. Turnuvaya daha konsantre olmam için ‘gaming house’ ayarlanıp turnuva ortamı oluşturuldu. Çok fazla katkıları oldu bana. Kısacası bir organizasyondan ve bir takımdan daha fazlası Futbolist benim için.

FIFAe Nations Cup’da temsilcimiz olacaksın. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Bu turnuvada hedeflerin nelerdir?

FIFA eNations Cup turnuvası için şu an Riva Milli takım kampındayız ve burada turnuvaya çok iyi hazırlanıyoruz. Her gün antrenman ve rakip analizleri yapıyoruz. İlk hedefimiz elemeleri geçip Playoff turuna kalmak ve Danimarka’da düzenlenecek turnuvada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kupayı Türkiye’ye getirmek.

Aynı zamanda espor’a çok önemli yatırımlar yapan global bir marka ile de birlikte ilerliyorsun. Bunun sana sağladığı avantajlar neler?

Red Bull hem dünya da hem de Türkiye’de espora hem ilk hem de en büyük yatırımı yapan marka. Geçen sene de bu sene de bu alanda çok fazla turnuva düzenlediler. Red Bull sporcusu olmak yani bu ailenin bir parçası olmak benim için çok gurur verici. Çok özel bir duygu. Türkiye’de Red Bull’un espora yaptığı ilk yatırım da benim.

Kariyerinde en büyük hedefin nedir?

Çok istediğim 3 şampiyonluk var. Dünya şampiyonluğu, Milli Takımlar dünya şampiyonluğu ve Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu. En büyük hedeflerim bunlar.

Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Türkiye genç nüfusa sahip bir ülke. Sen hem sporda hem de esporda Türkiye’nin geleceğini nasıl görüyorsun?

Öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum. Hem sporda hem de esporda başarılı bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. İki dalda da dünyanın en iyi oyuncularına sahip bir ülkeyiz. Özellikle espor kısmında neredeyse birçok oyunda dünyanın en iyi oyuncularına sahip bir ülkeyiz. Yatırım ve ilgi arttıkça, ön yargıların kırılmasıyla da Türkiye için başarının arttığını düşünüyorum.