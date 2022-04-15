Survivor 2021'de tanışan İlayda Şeker ile şampiyon İsmail Balaban, yarışmadan sonra aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan Şeker, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken evlilikle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"EVLENELİ BİR SENE OLDU"

Son olarak İsmail Balaban'ın ailesiyle düğün alışverişi yaparken görüntülenen İlayda Şeker, bir takipçisinin "Evleneli kaç yıl oldu, nikah fotoğraflarınız var mı?" sorusu üzerine "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu. Fotoğraflardan size bir albüm yapacağım" itirafında bulundu. Şeker'in espri yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor.

İlayda Şeker, "Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusu üzerine de İsmail Balaban'ın fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Instagram'da 268 bin takipçisi bulunan İlayda Şeker, paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Hesabını aktif olarak kullanan Şeker'in her paylaşımına İsmail Balaban'dan romantik yorumlar da gecikmiyor.