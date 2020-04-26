Isloch Minsk'in orta sahasında Aleksandr Bychenok, Vitebsk'in orta sahasında ise Aleksandr Ksenofontov sakatlıkları sebebiyle kadroda olamayabilir. Kararlar maç saati verilecek.

Son 3 hafta yüksek tempolu maçlar çıkartan Isloch Minsk, bu 3 maçın sadece 1'ini kazanabildi ve ilk 2 haftada aldığı 1-0'lık galibiyetlerin üzerine sadece 3 puan koyabildi.

Vitebsk ise ligin kapalı kutularından... İç sahada oynadıkları 3 maçı da 1-0'lık skorlarla kazandılar. Bu galibiyetlerin içinde son şampiyon Brest de var. Söz konusu deplasman olunca taktik yine aynı ama 2 maçtan yalnızca 1 puan çıkartabildiler.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 7 lig maçında taraflardan en az birisi gol atamadı, "KG YOK" tercihi kazandırdı.

- Isloch Minsk'in son 3 maçı hem "KG VAR" oldu, hem de "2.5 ÜST" bitti.

- Vitebsk'in bu sezon ligde oynadığı 5 maçta da "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Isloch Minsk galibiyeti!

%19'luk kesim bu maçta ev sahibinin 3 puana uzanmasını bekliyor. %11'lik kesim ise yüksek oranıyla "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmadan en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKAY TOKGÖZ'ÜN TERCİHİ...

Ligin en formda ekiplerinden ikisi, birbirlerine diş geçirmek isteyecek! Özellikle ev sahibi Isloch Minsk, gollü maçlar oynayan ve izleyenlere kazanma arzusunu hissettiren bir ekip. Vitebsk ise, deplasmandan henüz galibiyet çıkartamadı ve gol yollarında da sorunlar yaşıyor fakat içerideki tüm maçlarını kazandılar. Ev sahibinin maçı kazanmaya daha yakın olduğunu düşünsem de, bu maçta özellikle Isloch Minsk'e güvenerek oranları yüksek gol seçeneklerini denemeyi öneriyorum. "2.5 ÜST" kaçırmayın...