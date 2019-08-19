Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz büyük ümitlerle kiraladığı Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'de çıktığı 25 maçta yalnızca 5 kez fileleri sarsabilmiş ve gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester City'ye geri dönen Cezayirli golcüye İngiliz ekibinin menajeri Brendan Rodgers da kapıyı gösterdi.

46 yaşındaki teknik adam, 31 yaşındaki santrforun geleceğiyle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Slimani, yaz transfer döneminin sonuna dek önündeki seçenekleri değerlendirecek ve kendisi için en iyi kararı verecek. Onun gibi tecrübeli bir golcüyü yedek kulübesinde oturtmak çok zor." şeklinde konuştu.

Rodgers, deneyimli futbolcunun form durumuyla ilgili olaraksa "Kendisi, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle birkaç hafta takımla çalışamadı. Bu nedenle İngiltere'ye döndüğünden bu yana formunu bulmak için sıkı çalışıyor. Fiziksel açıdan hangi seviyede olduğunu ise bu ayın sonunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler