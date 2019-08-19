Islam Slimani'ye yol göründü!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'deki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester City'ye geri dönmüştü. İngiliz ekibinin menajeri Brendan Rodgers da Cezayirli golcüyle yollarını ayıracaklarını açıkladı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz büyük ümitlerle kiraladığı Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'de çıktığı 25 maçta yalnızca 5 kez fileleri sarsabilmiş ve gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester City'ye geri dönen Cezayirli golcüye İngiliz ekibinin menajeri Brendan Rodgers da kapıyı gösterdi.
46 yaşındaki teknik adam, 31 yaşındaki santrforun geleceğiyle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Slimani, yaz transfer döneminin sonuna dek önündeki seçenekleri değerlendirecek ve kendisi için en iyi kararı verecek. Onun gibi tecrübeli bir golcüyü yedek kulübesinde oturtmak çok zor." şeklinde konuştu.
Rodgers, deneyimli futbolcunun form durumuyla ilgili olaraksa "Kendisi, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle birkaç hafta takımla çalışamadı. Bu nedenle İngiltere'ye döndüğünden bu yana formunu bulmak için sıkı çalışıyor. Fiziksel açıdan hangi seviyede olduğunu ise bu ayın sonunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler